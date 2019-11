Marco Verratti (PSG) disponible pour le rendez-vous face au Real Madrid ?

Touché au genou juste avant la trêve internationale face à Brest (2-1), l'international italien Marco Verratti pourrait effectuer son grand retour avec le PSG à l'occasion du choc face au Real Madrid en Ligue des champions prévu ce mardi, à Santiago Bernabeu. En tout cas, selon les informations de L'Equipe. Après Thomas Meunier, Neymar et Keylor Navas, titulaires contre Lille vendredi lors d'un succès acquis sans forcer par les hommes de Thomas Tuchel (2-0), le PSG enregistre donc le retour de blessure d'un nouvel élément.

Ander Herrera toujours convalescent

Assurément une excellent nouvelle avant d'aller défier un Real en nette progression depuis le match aller qui avait vu les Franciliens corriger les merengue au Parc des Princes (3-0). Et toujours selon les informations de L'Equipe, l'ancien joueur de Pescara sera bel et bien du voyage dans la capitale espagnole. À noter en revanche qu'Ander Herrera devrait de son côté rester à Paris lui qui n’est toujours pas remis de sa blessure aux quadriceps. Pour rappel, le Real Madrid s'est imposé 3-1 ce dimanche à domicile en championnat après avoir été mené 1-0 en début de match. Benzema (buteur), Varane et Mendy étaient alignés titulaires par Zinedine Zidane.