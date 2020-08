Marco Verratti, facteur X de la finale ?

A la fin de la demi-finale contre le RB Leipzig ce mardi, la qualification du PSG pour la finale a été célébrée. Mais un autre motif de satisfaction est venu accompagner la victoire parisienne. En fin de match, Marco Verratti a pu jouer quelques minutes. Une bonne nouvelle pour le milieu de terrain qui avait manqué le quart de finale contre l'Atalanta Bergame à cause d'une blessure au mollet. Mais un potentiel casse-tête pour Thomas Tuchel. L'entraîneur allemand va devoir gérer le retour de son meilleur milieu de terrain dans un secteur qui a bien fonctionné contre Leipzig. Une mission délicate alors que l'international italien pourrait manquer de rythme. Mais ce dernier ne se pose pas de question et fait le nécessaire pour participer au match le plus important de l'histoire du PSG. « J'ai commencé doucement avec l'équipe. La blessure était difficile à digérer. On prend beaucoup de coups, c'était étrange. Je ferai tout pour être en finale. J'étais disponible pour la demi-finale, après, c'est le coach qui prend ses décisions » a déclaré Petit Hibou en conférence de presse ce jeudi.

Verratti pour museler Thiago Alcantara et Leon Goretzka ?

En jouant sept minutes ce mardi en demi-finale, Marco Verratti a pu rassurer son staff et prouver à quel point il est important dans les grands rendez-vous. Rentré à la place d'Ander Herrera, le joueur de 27 ans s'est rapidement illustré. Malgré un état de forme incertain, il a multiplié les courses pour gratter des ballons. Il s'est notamment battu à l'entrée de la surface de réparation parisienne pour mettre en échec une offensive des Roten Bullen. Cette activité pourrait être décisive dimanche contre le Bayern Munich. Museler Thiago Alcantara et Leon Goretzka sera une des clés de la rencontre. L'Espagnol et l'Allemand sont les dépositaires du jeu bavarois. Les mettre sous pression sera essentiel pour ralentir le rythme d'un champion d'Allemagne capable de se transformer en rouleau-compresseur. Marco Verratti a les armes pour les harceler et y arriver.

Le vice de Verratti pourrait frustrer les Bavarois

Mais dans le registre offensif aussi, le natif de Pescara aura une carte à jouer. Contre Leipzig, il s'est illustré avec une superbe ouverture pour Pablo Sarabia. Si le centre de l'Espagnol pour Neymar n'a pas été transformé en but, le décalage de du milieu de terrain a mis la défense allemande en danger. Son efficacité dans les transitions pourrait faire mal à des Munichois qui ont souffert dans ce domaine face à Lyon. Si Neymar et Kylian Mbappé ont les qualités pour prendre la profondeur, ils auront besoin d'un joueur capable de les lancer à la perfection. Verratti peut être cet homme. Avec sa vision du jeu, le joueur arrivé à Paris en 2012 pourra maîtriser les espaces à la perfection. Avec son expérience et son vice, il pourrait aussi se transformer en maître du temps. L'Italien n'a pas peur de casser le rythme d'un match pour limiter les temps forts adverses. Un atout important dans un match aussi important, face à un adversaire aussi dominant. Si Verratti joue l'intégralité du match, le PSG pourrait bien avoir des chances supplémentaires de célébrer quelque chose à la fin de la finale contre le Bayern Munich ce dimanche.