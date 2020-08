Marcello Lippi : "Je m'étais trompé sur Neymar"

De la part d'un entraîneur aussi capé que Marcello Lippi, les éloges prennent d'un coup, davantage d'épaisseur. Sous le charme des performances de Lyon face à la Juventus (victoire 1-0 au match aller, défaite 1-2 au retour) et à Manchester City (victoire samedi dernier, 1-3), conjuguées à celle du PSG contre l'Atalanta Bergame (victoire mercredi, 2-1), l'Italien n'a pas manqué de superlatifs dans les médias. À l'occasion d'une interview accordée à la Gazzetta Dello Sport, le sélectionneur vainqueur en 2006 de la Coupe du monde avec la Squadra Azurra s'est livré sur les chances françaises à quelques heures des demi-finales (mardi soir, Leipzig - PSG et mercredi 21h, Lyon-Bayern). « L'OL a 4 ou 5 joueurs très intéressants, reconnait celui qui a pris sa retraite de sélectionneur de la Chine en 2019. Je ne pensais pas que Depay était aussi fort, mais c'est un joueur de dimension mondiale. Le projet tactique de l'OL est fatal : grande attention défensive et des contres de qualité. » « Neymar ? Il est digne du Ballon d'Or »

S'il a reconnu en début d'année qu'il voyait bien la Juve dont il a été l'entraîneur de 1994 à 1999 et de 2001 à 2004, l'emporter, Marcello Lippi reconnaît que le PSG a cette fois toutes les cartes en main pour parvenir à cet objectif. « Le Paris Saint-Germain est prêt à gagner la Ligue des Champions, avance celui qui a été titré en 1996 avec les Bianconeri. Je m'étais trompé sur Neymar. Je n'étais pas d'accord avec les comparaisons avec Messi/Ronaldo. Il est extraordinaire, un vrai phénomène. Il est digne du Ballon d'Or. » Mauro Icardi dont l'état de forme est au mieux, incertain, bénéficie lui aussi d'un réel soutien de la part de l'Italien : « Icardi est parfait comme finisseur. Au PSG, les actions partent de Mbappé et Neymar. Les autres doivent suivre les mouvements de deux génies du football. Et Icardi n'est pas Lewandowski. » Quant à Mbappé, l'ancien joueur de la Sampdoria le qualifie « d'autre génie du foot. Quand il accélère, personne ne peut l'arrêter. Comme les grands champions, il fait la différence. »