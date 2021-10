Manchester United est dans le dur actuellement à cause d’une succession de mauvais résultats. Outre-Manche, certains observateurs, à l’instar de Gary Neville, affirment que le manque de travail de Ronaldo à la perte du ballon est la raison pour laquelle l’équipe se montre aussi fragile. Une opinion que ne partage pas du tout Ole Gunnar Solskjaer, l’entraineur de l’équipe.

« Cristiano Ronaldo fait tout ce qu’il peut pour aider »

Le Norvégien a haussé le ton ce mardi en conférence de presse, en rappelant que défendre n’est pas la mission première de son joueur vedette. « Nous avons 11 joueurs sur le terrain avec différents rôles et responsabilités. Le week-end dernier, nous avons mis une équipe qui, on a cru, être la plus à même à gagner, mais on ne l’a pas fait et il y aura toujours des critiques. Cristiano est un joueur de haut niveau et nous savons ce qu'il peut faire pour nous et il fait tout ce qu'il peut pour aider l'équipe », a martelé OGS.



Solskjaer n’est pas le seul à penser que Ronaldo n’est pour rien dans le passage à vide que connaissent les Red Devils. C’est aussi le cas de son ex-coéquipier Dwight Yorke. « Il n'est probablement pas aussi dynamique qu’avant, mais quoi qu'il en soit ça reste Cristiano Ronaldo, a-t-il indiqué sur TalkSPORT. Vous le placez dans n'importe quelle équipe au monde, il la rendra meilleure. On sait tous exactement ce que ce type de joueurs apportent et les autres joueurs de cette équipe font des choses spécifiques pour compléter les éléments offensifs. »