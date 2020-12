Manchester United - Solskjaer : "On ne méritait pas de perdre"

İstanbul Başakşehir

Manchester United a concédé une défaite face au PSG, mercredi soir lors de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions (1-3) et jouera sa qualification pour les huitièmes de finale le 8 décembre prochain contre Leipzig en Allemagne.Alors que dans ce groupe H, le club francilien, Manchester United et Leipzig peuvent encore se qualifier pour le tour suivant et que seul l'est éliminé, le coach du club anglais a affiché une certaine déception après le revers face au PSG. Ole Gunnar Solskjaer a notamment pointé les lacunes de ses joueurs dans le dernier geste, alors que les occasions ont été présentes, notamment en ce qui concerne Anthony Martial."En prenant du recul sur le match, on se rend compte qu'on s'est créé un nombre important d'occasions. On a senti qu'on méritait mieux. Mais nous devons être plus efficaces. On doit saisir nos opportunités, clairement. On aurait dû être plus réalistes, en effet, on le sait. Avec plus de qualité dans la finition. Et après, on aurait pu célébrer. Mais c'est le football. Ça se décide dans les surfaces à la différence de finition. Parfois, ça va dans notre sens, parfois contre nous. Et ce soir, c'est allé contre nous. On ne méritait pas de perdre", a expliqué le technicien devant la presse après le match.Il a aussi abordé l'expulsion de son milieu de terrain, Fred, qui aurait pu sortir du terrain bien avant la 70ème minute de jeu, en raison d'un coup de tête asséné à Leandro Paredes (23ème) mais seulement sanctionné d'un carton jaune après intervention du VAR. "Son deuxième carton jaune (faute sur Herrera) n'avait pas lieu d'être. On le sait. L'arbitre, quand il le verra, il saura qu'il a fait une erreur. Ce sont des choses qui arrivent parfois. On ne peut rien y faire malheureusement, mais c'était une véritable et évidente erreur. Très frustrante, même. C'était un duel proprement gagné. Il a vraiment très bien joué. Fred donne tellement d'énergie sur le terrain", a-t-il commenté.Puis de continuer en revenant sur l'action avec Paredes : "Après, Fred n'aurait pas dû mettre sa tête contre Paredes. On ne peut pas faire ça. Donc il a été chanceux parce que, moi, je pensais que c'était soit rien, soit un carton rouge. Je pense qu'il a eu de la chance de rester sur le terrain."