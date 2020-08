Manchester United : Rooney critique les tactiques "suicidaires" de Ferguson face au Barça

Wayne Rooney a la dent dure contre son ancien entraîneur à Manchester United, Sir Alex Ferguson. L'ancien attaquant des Red Devils a encore en mémoire les deux finales perdues en Ligue des champions face au FC Barcelone de Pep Guardiola. Son équipe s'était inclinée une première fois à Rome, en 2009 (2-0), avant de tomber une nouvelle fois face aux catalans, deux ans plus tard à Wembley (3-1). Selon Rooney, ces deux revers se sont déroulés à cause des tactiques employées par le légendaire ancien technicien écossais.



Rooney pense que les joueurs savaient que Ferguson se trompait

"C'est toujours dur pour un club comme le Real d'aborder un match en se disant 'on va laisser le ballon'. C'est pareil pour Manchester United. Mais on a perdu deux finales de Ligue des Champions contre le Barça de Guardiola en essayant de les presser haut, ce qui était suicidaire. Je me souviens d'Alex Ferguson qui disait 'on est Manchester United et on va attaquer, c'est la culture du club' et de moi qui pensait 'je ne suis pas très sûr de ça'", a-t-il indiqué dans les colonnes du Sunday Times.





Critique envers son ancien coach, Rooney a estimé qu'il aurait fallu opérer de façon différente afin d'avoir une chance contre Lionel Messi, Xavi, Iniesta et les autres. "Je pense qu'au fond, tous les joueurs savaient que ce n'était pas la bonne approche, que l'on abandonnait ce qui nous avait permis de remporter cette demi-finale en 2008. (...) Pour moi, peu importe la manière de jouer lors de ces grands matches de Ligue des Champions, tant que vous gagnez. Regardez comment Liverpool a joué en finale la saison dernière, et je pense que Zidane pense pareil", a jugé l'actuel joueur de Derby County.