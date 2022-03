Manchester United : Pogba cambriolé pendant le match contre l'Atlético de Madrid

"Pour un père, il n'y a pas de pire sentiment au monde"

Paul Pogba a eu très peur. Ce mercredi soir, le milieu de terrain des Bleus et de Manchester United a révélé avoir été cambriolé durant le 8ème de finale retour de Ligue des Champions entre les Red Devils et l'Atlético de Madrid (0-1). Une fois mis au courant, le joueur a rapidement regagné son domicile avec sa femme, sans savoir si leurs enfants, alors restaient à la maison, allaient bien.Les cambrioleurs ont été dans notre maison pendant moins de cinq minutes, mais, pendant ce laps de temps, ils nous ont pris tout ce qu’il y avait de plus précieux dans cette maison… notre sentiment de sécurité et de sûreté", a-t-il écrit sur son compte Twitter.Puis de continuer son message : "Avec ma femme, nous nous sommes précipités à la maison sans savoir si nos enfants étaient en sécurité et indemnes., a glissé Pogba, qui a promis une "récompense à toute personne qui a un indice" concernant les cambrioleurs. Ainsi, le joueur à créé une adresse mail pour permettre aux personnes possédant des informations de le contacter. Sur le terrain, Pogba, remplaçant au coup d'envoi, est entré à la 68ème minute de jeu à la place de Bruno Fernandes. Il n'a pu empêcher l'élimination de son équipe face à la formation de Diego Siemone.