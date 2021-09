Ole Gunnar Solskjaer a reconnu que Manchester United a eu la chance de s'imposer face à Villarreal mercredi soir (2-1). Le club a pris les trois points contre le sous-marin jaune à Old Trafford grâce à un but de Cristiano Ronaldo dans les arrêts de jeu. Villarreal a dominé une grande partie de la rencontre et a ouvert le score par Paco Alcacer, mais n'a pas su saisir ses occasions et en a payé le prix.

Solskjaer salue Ronaldo

Alex Telles a inscrit une superbe volée pour égaliser le score à la 63e minute, et dans le temps additionnel, Ronaldo a marqué pour libérer United. Cette victoire était indispensable pour le club anglais, qui a débuté sa campagne en phase de groupe de la Ligue des Champions par une défaite contre les Young Boys. Mais Solskjaer a admis qu'il a fallu un peu de "chance" pour venir à bout des hommes d'Unai Emery. "Nous avons eu de la chance à la fin", a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse d'après-match. "Mais quand vous avez Cristiano Ronaldo sur le terrain, vous avez toujours une opportunité". Les deux équipes se retrouveront à Castellon le 23 novembre.