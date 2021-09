Edinson Cavani manquera le match de Ligue des Champions de Manchester United contre les Young Boys, Ole Gunnar Solskjaer confirmant que l'attaquant a souffert d'une légère entorse lors d'un match amical. Cavani n'a pas été retenu lors de la victoire 4-1 des Red Devils sur Newcastle United à Old Trafford, samedi, en Premier League. La star uruguayenne n'a joué qu'une seule fois cette saison et ne figurera pas pour United lorsque le club entamera sa campagne européenne en Suisse.

Pas de Cavani en C1

Lors d'une conférence de presse, Solskjaer a déclaré aux journalistes : "Edi devrait bientôt revenir avec nous, il a eu une légère blessure pendant la trêve internationale. Il travaille dur pour revenir." L'équipe anglaise pourra compter sur Cristiano Ronaldo pour égaler le record d'Iker Casillas (qui a disputé 177 matchs de Ligue des Champions), après avoir avoir réussi une première mémorable contre Newcastle, suite à son retour à Old Trafford en provenance de la Juventus Turin.