Manchester City, une malédiction à briser

Douze ans après son rachat par le Abu Dhabi United Group et neuf saisons après sa découverte de la Ligue des Champions, Manchester City n'a toujours pas connu le moindre sacre européen. Qu'importent les investissements colossaux, les succès autoritaires sur la scène nationale ou l'expérience gagnée au fil des saisons, les Skyblues ont toujours trébuché sur la route vers le trône européen. Favori de la C1 à chacune de ses participations, le club anglais n'a connu que des désillusions sur la scène continentale.



Sur la ligne de départ des neuf dernières éditions de la plus prestigieuse compétition européenne, Manchester City n'a atteint le dernier carré qu'une seule fois, c'était en 2016. Les portes de la finale avaient été fermées brusquement par un Real Madrid qui était à la veille de son triplé. Le déroulement de la double-confrontation a laissé un goût encore plus amer à l'équipe qui était alors entraînée par Manuel Pellegrini. Les coéquipiers de Kevin De Bruyne avaient été touchés par un terrible coup du sort. Ils ont été éliminés sur un but contre son camp de Fernando lors du match retour. Un scénario cruel qui prouve à quel point City est maudit. Cette année-là, le club anglais a laissé passer sa meilleure chance de remporter la Ligue des Champions. VAR, but à l'extérieur ou domination contestée, City n'y arrive pas en C1

Après deux premières expériences en Ligue des Champions qui se sont terminées dès la phase de poules, les Skyblues restent sur sept participations à la phase à élimination directe. Hormis cette demi-finale contre le Real Madrid, les ambitions européennes des Mancuniens ont été mises en échec par Barcelone en 2014 et 2015, Monaco en 2017, Liverpool en 2018 et Tottenham en 2019. Ces dernières années, les éliminations ont été particulièrement frustrantes. Contre l'ASM et les Spurs, un but à l'extérieur a précipité l'élimination malgré une victoire à l'aller. L'an passé, les hommes de Pep Guardiola pensaient même avoir brisé le signe indien mais le but de Raheem Sterling en fin de match avait été refusé par le VAR. Comme une preuve de plus que Man City est victime d'une terrible malédiction. Cette malchance tranche avec la réussite des Cityzens dans les compétitions anglaises.



Intransigeants en Premier League pendant deux ans, les hommes de Pep Guardiola restent sur deux éliminations par des clubs anglais qu'ils ont dominés en championnat. Comme le symbole d'un blocage au moment où l'échéance devient internationale. Dans un Final 8 de Ligue des Champions inédit, et notamment dans son quart de finale contre Lyon, le vice-champion d'Angleterre est favori. Mais cette étiquette ne veut rien dire pour cette équipe. Depuis trop longtemps ce statut n'a servi à rien. David Silva en sait quelque chose, il a participé à chacune de ces campagnes décevantes. Dix ans après son arrivée à l'Etihad Stadium, le capitaine des Skyblues court toujours après la gloire continentale.