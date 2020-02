Manchester City : Un ténor du barreau pour rester en Europe

Privé de Coupe d’Europe pour les deux prochaines saisons pour non-respect du fair-play financier, Manchester City a saisi le TAS (Tribunal arbitraire du sport) pour tenter d'annuler la décision de l’UEFA. Le club britannique souhaite aller au bout de sa démarche et a mis toutes les chances de son coté en engageant l’avocat David Pannick. Ce dernier est un célèbre avocat anglais qui a notamment permis de bloquer le Brexit à deux reprises.

Pep Guardiola soutient son club

En 2016, ce ténor du barreau a représenté Gianna Miller, une femme d'affaires britannique connue pour son combat contre le Brexit, pour empêcher Theresa May de retirer la Grande-Bretagne de l’Union européenne sans le consentement du parlement. En attendant le jugement du TAS, Manchester City peut compter sur l'appui de son coach, Pep Guardiola. Ce dernier a affirmé son soutien à sa direction et sa volonté de rester en Angleterre malgré la sanction qui risque de frapper son club. En attendant, les coéquipiers de David Silva se déplacent ce mercredi sur le terrain du Real Madrid pour y disputer le premier acte de ce choc des huitièmes de finale de la Ligue des champions.