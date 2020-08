Manchester City : Touré charge Guardiola après l'élimination en Ligue des Champions

Manchester City ne remportera pas la Ligue des Champions cette saison. Le club anglais a été éliminé en quarts de finale de la compétition par l'Olympique Lyonnais (3-1) et va devoir patienter encore avant de voir ses rêves de sacre européen se concrétiser. Cette élimination a laissé des traces sur le CV de Pep Guardiola, qui n'est pas encore parvenu à atteindre une demi-finale avec l'équipe anglaise depuis quatre ans (éliminations face à l'AS Monaco en huitièmes, Liverpool, Tottenham et Lyon, en quarts de finale). Le technicien n'a plus gagné le trophée depuis 2011, alors qu'il était à la tête du FC Barcelone à l'époque.



Très critiqué par rapport à sa tactique conservatrice employée face à l'OL (un 3-5-2 très rarement utilisé durant la saison), l'ancien coach du Barça avait justifié son choix en conférence de presse après la rencontre. "La partie tactique n'est pas la chose la plus importante dans cette compétition. Nos défenseurs centraux ne sont pas si rapides que ça donc je ne voulais pas les laisser seuls à trois contre deux", avait jugé Guardiola, en référence aux attaquants de Lyon.

Pour Touré, Guardiola est responsable des échecs de Manchester City

Ancien joueur des Citizens (2010-2018), Yaya Touré a chargé son ancien entraîneur, dans un entretien accordé à Football Daily: "Le manager a été signé pour cela, juste pour remporter ce trophée et vous voyez Liverpool et d'autres clubs le faire. City a fait beaucoup de travail sur le marché des transferts, c'est assez étrange et décevant. Bien sûr, il a été amené au club pour obtenir un énorme trophée pour eux et pour le moment, il n'a pas été livré comme ils le souhaitent", a jugé Touré.



"Tout le monde sait que Pep est un excellent manager, mais au moment où les choses ne se passent pas comme prévu, il est parfois temps de changer leur façon de faire. Nous verrons", a expliqué Touré, pas forcément fan du travail de Guardiola, qu'il avait aussi fréquenté au FC Barcelone. L'Ivoirien était allé jusqu'à affirmer que la position de Guardiola comme l'un des meilleurs entraîneurs de tous les temps est "un mythe".