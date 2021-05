Manchester City - Mahrez, le bourreau du PSG

Opposé pour la cinquième fois de son histoire à Manchester City mardi, en demi-finale retour de la Ligue des Champions, le PSG, battu 2-0 à l’Etihad Stadium, n’a donc toujours pas réussi à battre le club anglais, contre il avait fait match nul en phase de poules de la Ligue Europa 2008-2009, puis en quart de finale aller de la C1 en 2016 (2-2), avant de s’incliner au retour (0-1), et la semaine dernière au Parc des Princes (1-2).



Une véritable bête noire donc pour les Parisiens, à qui Kevin De Bruyne, buteur lors des deux matchs il y a cinq ans, avait fait déjà très mal. Et s’il a récidivé à l’aller à Paris, le Belge est cette fois resté muet, et c’est Riyad Mahrez qui a endossé le costume du bourreau. Auteur d’un but sur coup franc la semaine dernière, avec un tir qui s’était assez inexplicablement faufilé dans le mur parisien, l’ancien Havrais a signé un doublé, et été le grand bonhomme de cette rencontre. Même si c’est son coéquipier Ruben Dias qui a été élu homme du match.



"Un génie sous-coté"



"Élégant, impitoyable et en train de s'améliorer : Mahrez est un génie sous-coté", peut-on notamment lire dans le Guardian, où l’international algérien est encensé. Comme dans le reste de la presse anglaise d’ailleurs, après cette prestation pleine. Ce qui ne risque pas de monter à la tête de Mahrez, qui n’a pas voulu se mettre en avant à l’issue de la rencontre. "Marquer dans les grands matchs, c'est ce qu'on veut quand est footballeur. J'ai marqué trois buts sur les deux matchs, et c'est bien pour l’équipe", a-t-il rapidement évacué au micro de RMC Sport.



Après avoir été battu en finale de la dernière édition sur un but d’un joueur qu’il a formé, le Munichois Kingsley Coman, le PSG est donc cette fois éliminé par un autre Francilien, le natif de Sarcelles Riyad Mahrez, qui avait des étoiles plein les yeux la semaine dernière pour son retour à Paris. "Jamais je n’aurais imaginé, quand j’étais gamin, pouvoir vivre ce genre de choses. Revenir jouer une demi-finale de Ligue des champions à Paris contre le club de ma ville, de ma région, là où j’ai grandi, c’est forcément un moment particulier pour moi", expliquait-il alors. Et il a fait plus que répondre présent, offrant à Manchester City la première finale de C1 de son histoire. Le rêve continue…



"Mahrez est un joueur extraordinaire qui mérite tous les compliments"