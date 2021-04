Une petite phrase qui relance tout. Alors que Manchester City a éliminé le Borussia Dortmund en quarts de finale de Ligue des Champions, Pep Guardiola a répété son admiration pour l'attaquant norvégien Erling Haaland. Muet contre City mercredi soir, Haaland a été limité à un tir bloqué et à une passe clé pour créer une ouverture pour un coéquipier pendant toute la rencontre. Néanmoins, Guardiola a estimé que couper la ligne d'approvisionnement vers l'attaquant était la clé pour City.

"Un joueur imparable"

"Je dirais que ce joueur est quasiment imparable et que la meilleure façon de se défendre contre ces joueurs talentueux est de ne pas leur laisser le ballon", a déclaré le coach espagnol en conférence de presse d'après-match. "Ils veulent le ballon, ils ont besoin du ballon, alors ne le [laissez pas] l'avoir. Pour cela, nous devons bien jouer et essayer de le laisser vivre loin de notre surface. C'est arrivé dans les deux matchs. C'est un excellent joueur pas [seulement] parce qu'il est rapide, la qualité de son premier contrôle, la façon dont il se lie avec ses camarades, il est fort dans les airs et avec une bonne finition". Un nouvel appel du pied.