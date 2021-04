Manchester City : Le message de Guardiola au PSG

Manchester City peut frapper fort cette saison. Tout proche du titre en Premier League, les Cityzens de Pep Guardiola ont remporté la Coupe de la Ligue, dimanche, face à Tottenham (1-0). Mais il faudra rapidement passer à autre chose car ils ont rendez-vous avec le PSG, mercredi, pour la première manche de la demi-finale de la Ligue des champions.

Guardiola confiant avant le PSG

Un véritable choc dans cette fin de saison et le technicien mancunien a affirmé que son équipe avait les moyens de s'imposer. "On n’a peut-être pas un joueur capable de gagner un match à lui seul, comme Messi, Ronaldo, Mbappé ou Neymar.C’est pour ça qu’aucun remplacement ne déséquilibre l’équipe", a expliqué Guardiola au micro de Canal+.Le technicien catalan a également fait les éloges de son maitre à jouer, Kevin De Bruyne, qui sera finalement apte pour affronter le Paris Saint-Germain. "Quand on me demande de parler des joueurs, de leurs qualités, je réponds toujours la même chose: vous n’avez qu’à regarder.Quand il décide d’y aller, il voit les passes et le jeu."