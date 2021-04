A peine la première manche terminée, Pep Guardiola est déjà tourné vers la seconde. Vainqueur ce mardi du Borussia Dortmund, dans le cadre de son quart de finale aller de Ligue des champions (2-1), l'entraîneur de Manchester City a déjà une idée précise de ce qu'il compte faire au retour. Fidèle à lui-même, l'Espagnol ne compte pas attendre les bras croisés.



En conférence de presse, Pep Guardiola a ainsi déclaré : "La pression est sur nos épaules. (...) Ce soir j'avais demandé aux joueurs de gagner et nous l'avons fait. Maintenant, nous allons à Dortmund pour ne pas défendre. Il va falloir ajuster notre pressing et notre construction et jouer ces quatre-vingt-dix minutes avec l'objectif d'atteindre la demi-finale."

Un réveil de Haaland ?

Malgré son statut de favori, City ne compte qu'un petit but d'avance et reste sous la menace de son adversaire. Ce mardi face aux Skyblues, Erling Haaland n'a pas marqué. Muet un cinquième match consécutif, toutes compétitions confondues, la pépite norvégienne espère bien déjouer tous les pronostics face à Pep Guardiola et son armada.