Manchester City : Henry fait une grosse confidence sur De Bruyne, touché par un problème personnel

L'accolade a été magnifique au coup de sifflet final entre les deux hommes. Après la qualification de Manchester City pour la finale de la Ligue des Champions suite à un large succès face au Real Madrid (4-0), Thierry Henry et Kevin De Bruyne ont été aperçus ensemble et les deux hommes ont eu une discussion puis une accolade très chaleureuse et pleine d'émotion. Henry, désormais consultant, notamment pour Amazon Prime Video en France mais aussi CBS, chaîne américaine, connaît bien De Bruyne puisqu'il a été l'assistant de Roberto Martinez pendant de nombreuses années en sélection belge. L'ancien attaquant a donc été voir le maître à jouer de Manchester City après le match et il a discuté avec avant de lui donner une accolade très intense. Sauf qu'Henry a parlé de ce moment sur le plateau de CBS par la suite et il a fait une confidence forte, dévoilant qu'il respectait encore plus De Bruyne au vu de ce que le milieu de terrain lui avait dit concernant son état personnel.

De Bruyne touché par un problème personnel ?

"C'était [un moment émouvant]. Je ne peux pas en dire plus, parce que je dois garder cela privé. Mais d'après ce qu'il m'a dit, je respecte encore plus la façon dont il a joué ce soir et dont il s'est battu avec son équipe. Je ne peux pas partager ce qu'il a dit parce que je ne peux pas le faire. C'est ainsi. Mais je le répète, pour moi c'est le joueur le plus important", a confié l'ancien attaquant de l'équipe de France, qui avait l'air ému après les paroles de De Bruyne durant leur discussion. Le Daily Mail aurait aussi eu des informations concernant ce problème d'ordre privé qui touche Kevin De Bruyne. Mais le tabloïd anglais a fait savoir que Manchester City ne veut pas que cette information soit dévoilée, assurant que cela n'aurait pas d'impact sur la fin de saison. Mais après les paroles de Thierry Henry, on peut se demander ce qui touche actuellement De Bruyne, apparu très énervé sur le terrain lors de cette demi-finale retour avec un échange houleux entre lui et Pep Guardiola, son coach.