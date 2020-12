Manchester City : Guardiola prévoit un match "intéressant" contre l'OM

eaucoup de respect - il

(Villas-Boas)

a été dans de nombreux clubs et a eu un succès incroyable à Porto - puis en Angleterre et en France. Malheureusement, il n'a pas pu obtenir les résultats en Ligue des Champions.

Commencer avec zéro point après deux matchs est difficile mais la qualité est au rendez-vous avec Payet et Thauvin. Le championnat de France est dur. Ce sera un match intéressant. Il est important pour eux d'essayer de se qualifier pour la Ligue Europa", a assuré Guardiola.

Agüero

Nous allons décider. Peut-être qu'il sera sur le banc, nous verrons sa réaction demain dans son corps, pas seulement au niveau de son genou. Les deux ou trois derniers jours, il a fait partie de la formation et la réaction et les soucis du passé récent ont disparu", a jugé Guardiola.

PEP 💬 To start with zero points from two games is difficult but the quality is there with Payet and Thauvin. The French league's tough. It will be an interesting game. Important for them to try and qualify for Europa League but for us too.



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re