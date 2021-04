Manchester City : Guardiola ne voit pas de stratégie contre Neymar et Mbappé

"Neymar rend le football meilleur"

Mercredi soir, Pep Guardiola sera sur le banc du Parc des Princes pour la première fois de sa carrière en tant qu'entraîneur afin de défier le PSG en demi-finale aller de la Ligue des Champions (21 heures). Ce stade de la compétition, le natif de Santpedor ne l'avait plus fréquenté depuis la saison 2015-2016 et une élimination avec le Bayern Munich face à l'Atlético de Madrid. Pour la seconde fois dans son histoire, Manchester City sera en demi-finale et à ce titre, Guardiola a fixé l'ambition générale.... Je dirais que pour nous la Premier League est la plus importante des compétitions, mais la Ligue des Champions est la plus belle", a-t-il glissé en conférence de presse.Double vainqueur de l'épreuve en tant que coach (2009 et 2011 avec le Barça), il a été sondé sur les qualités du duo composé par Neymar et Kylian Mbappé, ne pensant pas pouvoir trouver une parade afin de les neutraliser. "Ça ne sert à rien de mettre en place une stratégie défensive contre eux, ils sont trop bons. Je vais essayer de bien dormir ce soir", a-t-il clamé, avant de certifier : "Mais on va essayer de les arrêter en défendant bien, ensemble, en équipe, et tenter de marquer. Il faudra faire des ajustements tactiques, mais ça n'aurait pas de sens de changer notre identité de jeu sur ce match.Par ailleurs, il a été particulièrement prolixe au moment d'évoquer le talent de Neymar, un joueur qu'il apprécie au plus haut point, et à qui il souhaite un avenir brillant. "C'est un plaisir de le voir jouer. S'il était resté à Barcelone, je pense que le Barça aurait remporté deux ou trois Ligue des Champions de plus. Avec Suarez et Messi, ils formaient un trio inarrêtable. Mais il a décidé de rejoindre Paris, et je ne me permettrais pas de dire que c'était une mauvaise décision. J'espère qu'il va pouvoir retrouver la stabilité, la régularité qu'il n'a pas toujours pu avoir ces dernières années, pour beaucoup de raisons.