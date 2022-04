Manchester City - Guardiola : "Il faudra qu'on soit prêts à défendre"

Fernandinho annonce son départ, Simeone a l'espoir de renverser la situation

Opposition de styles, chapitre 2. Après le quart de finale aller de Ligue des Champions remporté par Manchester City la semaine dernière sur la pelouse de l'Etihad Stadium grâce au but de Kevin de Bruyne (1-0), les Citizens vont retrouver l'Atlético de Madrid, mercredi soir au Wanda Metropolitano (21 heures). Rúben Dias ne sera pas titulaire, mais de retour après six semaines d'absence, a annoncé Pep Guardiola en conférence de presse. Concernant la rencontre, le technicien a estimé que sa formation avait pour objectif de s'imposer, même si le match n'aura sans doute pas la même physionomie que lors de l'aller. "a-t-il rappelé dans des propos retranscrits par L'Equipe.La conférence de presse a également été l'occasion pour le milieu de terrain brésilien Fernandinho d'annoncer, à la surprise générale, son départ du club anglais, au terme de la saison. Devancé dans la hiérarchie par Rodri, il ne totalise que 13 apparitions en Premier League et ne prolongera pas son contrat, qui expire le 30 juin prochain.a justifié le joueur âgé de 36 ans, présent au club depuis 9 ans. Arrivé après le Brésilien devant les médias, Guardiola a avoué sa surprise, estimant qu'il serait "si le vainqueur de 4 titres de Premier League (2014, 2018, 2019, 2021) revenait sur sa décision.Dans le camp d'en face, c'est un Diego Simeone plein d'espoir qui s'est présenté en conférence de presse. Le technicien argentin a ainsi confié que "malgré le résultat, ce qu'on a réussi à générer à l'aller nous donne de l'espoir. Maintenant, avec du jeu, il faudra essayer d'amener le match là où on sera en mesure de leur faire du mal". S'attendant à un City habituel dans sa façon de jouer, l'Argentin a également mis en exergue certaines attentes envers ses joueurs :