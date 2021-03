Manchester City : Guardiola et Zinchenko en désaccord sur un possible quadruplé

de Premier League - affrontera le Borussia Mönchengladbach dans le huitième de finale retour de la Ligue des Champions, mardi soir (21 heures) avec un avantage de 2-0 obtenu lors du match aller. City est déjà en finale de la Coupe de la Ligue (face à Tottenham, le 25 avril) et affrontera Everton ce samedi dans le cadre d'un quart de finale de la FA Cup.

"Quatre titres, cela n'est jamais arrivé en Angleterre"

Le Bayern l'a montré l'année dernière - ils ont tout gagné, non? Barcelone l'a fait aussi avec Pep (en 2009, ndlr) et je pense, bien sûr, que tout est possible. Nous avons une équipe incroyable, les meilleurs joueurs du monde. Pourquoi pas?", a-t-il assuré. Venu devant les journalistes après son joueur, Guardiola a affiché son désaccord, minimisant les propos du latéral.



🗣"I am older than Mr Zinchenko and have more experience, I do not agree with him"

Pep Guardiola has dismissed that Manchester City could win a famous quadruple this season and said he disagreed with Oleksandr Zinchenko saying he could see hungry eyes in the dressing room pic.twitter.com/MJeIagF7pS



— Football Daily (@footballdaily) March 15, 2021

Quatre titres, cela n'est jamais arrivé (en Angleterre) auparavant et je pense que ça n'arrivera pas. On pense juste au prochain match et ensuite à Goodison Park. J'espère que les joueurs pourront revenir sains et saufs de la trêve internationale parce que nous jouons pour des choses importantes", a-t-il argumenté. Par ailleurs, Guardiola a évoqué son opposition la plus proche, face à un J'ai un respect incroyable pour Gladbach et Marco (Rose). Ils ont des armes et savent s'en servir. Je veux voir l'équipe essayer de gagner le match."

Manchester City parviendra-t-il à réaliser un quadruplé cette saison ? Encore engagée dans toutes les compétitions, l'équipe de Pep Guardiola - premièreEn conférence de presse, ce lundi, la question a été posée à Oleksandr Zinchenko : Manchester City peut-il remporter le quadruplé ? Sa réponse :