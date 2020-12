Manchester City : Guardiola attend plus de Mendy

"Avec Benjamin, il faut toujours attendre", affirme Guardiola



Only one man could make me score 😅 #finally Serious performance today let’s build from there 💪🏿 pic.twitter.com/L9lw3iOjXt

— Benjamin Mendy (@benmendy23) November 28, 2020

Benjamin Mendy a beau avoir été buteur lors de la démonstration de Manchester City contre Burnley (5-0), samedi en Premier League, il n'a pas encore totalement convaincu Pep Guardiola d'en faire un titulaire indiscutable dans son onze de départ.Avant la rencontre face à Porto, mardi soir dans le cadre de la cinquième journée de la Ligue des Champions (21 heures), le coach de Manchester City a évoqué le cas de l'international français en conférence de presse. Et il n'a pas eu qu'un avis totalement laudateur envers le champion du monde 2018."Benjamin Mendy est tellement important pour nous. Il est en forme.Sur ses derniers matchs, il a été très bon.Tout dépend de lui, comme pour John Stones. Tout dépend de lui, pas du manager, mais de sa façon de s'entraîner à fond jour après jour. Il doit être concentré et si en plus, il marque un but, c'est bien. Mais c'est la dernière chose que je lui demande", a expliqué Guardiola.Depuis son arrivée en Angleterre en provenance de l'AS Monaco, datant de 2017, Mendy a connu de nombreuses périodes de blessures et rechutes, ne parvenant pas à obtenir de la continuité dans le onze de Manchester City (50 matchs disputés en quatre saisons). Et, à en croire les déclarations de Guardiola, il semblerait que le latéral doive démontrer le degré de son professionnalisme pour espérer un avenir meilleur.