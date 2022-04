Manchester City : Gros soucis avant le Real Madrid

Le club de Pep Guardiola s'est qualifié mercredi soir aux dépens de l'Atlético Madrid, mais il devra se passer d'un joueur clé, voire plus, qui pourrait être absent lors du match aller à l'Etihad Stadium dans deux semaines. Joao Cancelo, qui a reçu un carton jaune et sera suspendu contre le Real Madrid à Manchester, sera absent. Il est un élément important de l'équipe de Pep, qui devra compenser son absence face à l'équipe de Carlo Ancelotti.



De Bruyne et Walker incertains



Et il pourrait ne pas être la seule victime, puisque Kevin De Bruyne est sorti sur blessure à la 65e minute. Le Belge a laissé sa place à Sterling après avoir fait un geste vers le banc qui laisse penser que ses problèmes physiques ne sont pas mineurs. Kyle Walker a également dû partir tôt après s'être tordu la cheville lors d'un incident malheureux et a été contraint de quitter le terrain sur blessure quelques minutes plus tard lorsqu'il n'a pas été en mesure de continuer sur le terrain. Tous deux sont incertains pour le choc contre le Real Madrid, qui aura lieu le 26 ou le 27 avril, deux semaines après le quart de finale retour.

Felipe s'en prend à Foden et provoque une bagarre générale :