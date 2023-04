Manchester City - Bayern Munich : la presse anglaise se régale après la déroute des Allemands

Le Bayern Munich a été giflé par Manchester City en quart de finale aller de la Ligue des Champions et les Bavarois vont avoir toutes les peines du monde à remonter leur retard de trois buts au match retour. Tandis que Ruben Dias, Bernardo Silva et Erling Haaland ont offert un précieux succès à Manchester City, la presse anglaise n'a pas manqué de se moquer des Bavarois au lendemain de cette déroute. Ainsi, la presse anglaise taquine le Bayern, qui n'a aucune chance selon eux en vue du retour. "Ils pensent que c'est fini" titrent notamment le Sun et le Daily Star Sport, avec un jeu de mots concernant Erling Haaland, écrivant "Haal over".

Le Bayern moqué

Le Daily Express met en avant Haaland et sa superbe performance, alors que le Mirror estime que c'est fini pour le Bayern Munich en vue du retour. Ecrivant "Bye Bye Bayern", le média anglais se montre très confiant et voit déjà City dans le dernier carré. Cependant, si les médias anglais voient City en demi-finale, Pep Guardiola a rappelé que rien n'était encore fait. "Je m'attends à tout. Sur un match tout est possible. Les joueurs sur le terrain et au bord du terrain ont vu la prestation du Bayern, je n'ai pas besoin de les avertir. Ils sont vraiment très bons, leurs matches en poule et jusqu'ici ont été excellents et en Europe, on sait que cette équipe est spéciale. Pour sortir ce type d'équipe, il faut faire deux bons matches pas juste un seul", a confié le coach espagnol après le coup de sifflet final.