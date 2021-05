Manchester City : Avant Chelsea, Guardiola avoue sa confiance

On ne sait pas si la démonstration effectuée par Manchester City face à Everton pour la conclusion de cette saison de Premier League (5-0), a pu avoir un impact moral dans l'esprit de Pep Guardiola mais, visiblement, le technicien catalan ne doute pas de la capacité de ses troupes à réaliser une grande performance, samedi lors de la finale de Ligue des Champions contre Chelsea, à Porto (21 heures). Les Citizens pourraient remporter la C1 pour la première fois contre l'escouade dirigée par Thomas Tuchel.

"J'ai tellement confiance en mon équipe"



Défait à deux reprises par les Blues cette saison (en demi-finale de la FA Cup et en Premier League le 8 mai dernier), City s'avance avec une certitude très élevée à en croire les propos tenus par Guardiola, ce lundi en conférence de presse alors que son groupe est novice de ce stade de la compétition. "Parfois, les clubs ont besoin de plus de finales pour gagner la première, d'autres ont besoin d'une chance. Espérons que ce sera le cas", a expliqué en conférence de presse le coach de Manchester City, sûr du niveau qui sera affiché par ses joueurs : "Ils sont prêts. Je sais à quel point ils sont bons - tous. Je ne changerai pas à cause d'une ou deux séances. Je les connais depuis de très nombreuses années. Le onze de départ n'est pas déterminé, pas encore."



Toutefois, il a rappelé que Chelsea était capable de poser des problèmes à "toutes les équipes", ne niant pas se rappeler des deux défaites face aux Blues. "C'est une autre compétition, voyons voir si nous pouvons les battre", avant de marteler son optimisme : "J'ai tellement confiance en mon équipe. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis confiant dans mon équipe et ce que nous devons faire."