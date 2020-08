Raheem Sterling (Manchester City) :

« C'est une compétition dans laquelle nous voulons bien figurer. Si nous jouons notre football et donnons le maximum, les résultats suivront. Nous savions à quel point ils étaient bons, nous connaissions aussi notre valeur et, ce vendredi, c'est l'équipe qui a le plus couru qui a fait la différence. Nous avons été brillants. Nous voulions les harceler et c'est grâce à notre pressing que nous avons inscrit ces deux buts. »