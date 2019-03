Man Utd: Young "confiant" avant Paris

Manchester United a beau avoir perdu la première manche 2-0 à Old Trafford et devoir composer avec une avalanche de blessures, les Mancuniens affichent un bel optimisme avant de retrouver le PSG pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

"Ça ne va pas être facile. On doit y aller, gagner le match et marquer des buts. J'ai confiance en nous, si nous défendons bien et si nous nous créons les occasions que je sais que nous pouvons créer, nous pouvons gagner ce match", a ainsi expliqué Ashley Young dans des propos relayés par le Daily Mail.

"Les gens peuvent faire une croix sur nous, nous ont exclus au début de la saison et continuent de faire une croix sur nous. Nous, nous savons de quoi nous sommes capables", a-t-il ajouté.