Man Utd: Solskjaer avait tout prévu

Ole Gunnar Solskjaer était forcément un entraîneur aux anges après l'incroyable come-back de Manchester United face au PSG en Ligue des champions. "On y a toujours cru, a confié le coach norvégien. On avait élaboré un plan. Il n’était pas question d’avoir le ballon, ce n’était pas le but. Si vous donnez trop d’espace à cette équipe, on a vu à quel point Mbappé pouvait être dangereux en première mi-temps. Le plan était de marquer les premiers, et d’être à un but à 5 ou 10 minutes de la fin…"

Avec cette qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, Solskjaer marque encore des points, lui qui pour le moment n'est sous contrat que jusqu'à la fin de la saison. "Je vais profiter de ce travail aussi longtemps qu’il sera le mien, a-t-il lancé. Même si ce n’est que pour deux ou trois mois…"