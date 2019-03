Man Utd: Sanchez, un nouveau blessé avant Paris

A quatre jours du 8e de finale retour de Ligue des champions contre le PSG, mercredi, Manchester United a probablement perdu Alexis Sanchez. L’attaquant chilien, titulaire contre Southampton, ce samedi, est sorti en début de seconde période, touché à la cuisse droite.

Les Red Devils sont privés d’Anthony Martial, Jesse Lingard, Juan Mata, Ander Herrera, Nemanja Matic, Phil Jones et Antonio Valencia face aux Saints. L’international français pourrait être rétabli pour le match au Parc des Princes.

BREAKING Man Utd injury crisis grows as Alexis Sanchez forced off against Southamptonhttps://t.co/LoRVV9LFxV pic.twitter.com/dwwGxvdi0r