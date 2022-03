Cristiano Ronaldo a délivré aux fans de Manchester United un message matinal avant le choc de ce mardi soir prévu en Ligue des Champions. Les Mancuniens accueillent l'Atlético de Madrid pour en huitième de finale retour de la compétition reine des clubs. Le score est de 1-1 sur l'ensemble des deux matches. Et Cristiano Ronaldo est plus motivé que jamais face à un club qui lui a réussi par le passé, que ce soit avec le Real Madrid ou la Juventus.

CR7 est à fond

"Aujourd'hui est l'un de ces jours que nous avons tous attendu. C'est l'occasion de montrer au monde entier pourquoi Old Trafford est connu comme le Théâtre des rêves. Recréons l'atmosphère du dernier match et gardons le rêve de jouer la Ligue des Champions. En avant, les Devils !", a ainsi posté Ronaldo sur ses médias sociaux mardi matin. La star de Manchester United s'est récemment offert un retentissant triplé lors d'un choc de Premier League face à Tottenham.