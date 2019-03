Man Utd: La compo probable face au PSG (avec beaucoup d’absents)

Si Thomas Tuchel devrait aligner face à Manchester United, ce mercredi, une équipe en tout points identiques à celle du match aller à Old Trafford, Ole Gunnar Solskjaer est contraint de revoir sa copie. Pas seulement en raison de la défaite concédée par les Red Devils (2-0) il y a trois semaines, mais du fait des nombreuses absences (Pogba suspendu, Martial, Matic, Mata et Lingard blessés).

Aussi, si les Red Devils devraient s’appuyer sur Victor Lindelof et Chris Smalling en défense centrale, avec Ashley Young et Luke Shaw dans les couloirs, le milieu de terrain sera rajeuni avec Diogo Dalot et Scott McTominay associés à Fred et Andreas Pereira tandis que Romelu Lukaku et Marcus Rashford devraient former l’attaque.

Le onze probable: De Gea - Young, Lindelof, Smalling, Shaw - Dalot, McTominay, Fred - Pereira - Lukaku, Rashford.