Man Utd: Des nouvelles de Martial avant Paris…

Anthony Martial, blessé lors du 8e finale aller de Ligue des champions entre Manchester United et le PSG (0-2), devrait bien déclarer forfait pour la manche retour, mercredi au Parc des Princes.

L’attaquant ne devrait pas être disponible, comme l’affirme les Red Devils sur leur site internet, lundi après-midi. "Je ne pense pas que l’on prendra le risque", a ainsi lancé Ole Gunnar Solskjaer durant le week-end.

Pour rappel, Paul Pogba est suspendu, alors qu’Antonio Valencia, Nemanja Matic, Ander Herrera, Jesse Lingard et Juan Mata sont à l'infirmerie.

