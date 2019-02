Man City: Sans Jesus ni Mendy à Gelsenkirchen

Pep Guardiola va devoir composer avec plusieurs absences pour le déplacement de Man City à Gelsenkirchen, mercredi (21h), dans le cadre du 8e de finale aller de la Ligue des champions face à Schalke 04. A commencer par l'attaquant Gabriel Jesus, resté à Manchester, tout comme le champion du monde Benjamin Mendy, pourtant de retour à l'entraînement lundi en compagnie de Vincent Kompany et Eliaquim Mangala. Si Kompany figure dans le groupe de 20 joueurs retenus par le technicien catalan à l'issue de l'entrainement du jour, ce n'était pas le cas en revanche de Jesus, ni du défenseur central John Stones. Fabien Delph manque également à l'appel.

@gabrieljesus33, John Stones, @benmendy23 and Fabian Delph are ruled out of #s04vcity but @VincentKompany travels.



Travelling squad info...https://t.co/w5nVtUGbFb