Le match entre Manchester City et le Real Madrid est un choc alléchant entre deux des meilleures équipes d'Europe. Le genre de match qui fait la réputation de la Ligue des champions. C'est aussi un autre choc entre Pep Guardiola et les Blancos. Le Catalan, inextricablement lié au FC Barcelone, a un excellent palmarès contre le club de la capitale espagnole et les deux parties ne s'aiment pas.

De vieux amis se retrouvent

Guardiola a cependant au moins un ami madrilène. Et il s'agit du plus grand "madridista" de tous : Raul. Les deux hommes ont joué ensemble avec la Roja et sont connus pour partager des repas, notamment il y a quelques jours à Manchester. Les deux hommes, aujourd'hui entraîneurs, ont dîné au Tastcatala, un restaurant catalan situé dans la ville où Guardiola a élu domicile depuis six ans, selon Marca. Guardiola y est un visiteur fréquent. De quoi lancer certaines rumeurs ?