Laporte ratera plusieurs rendez-vous importants



88 - Manchester City depuis le début de la saison 2018/19.

Avec Aymeric Laporte sur le terrain : 1 but encaissé toutes les 158 minutes en moyenne.



Sans Aymeric Laporte sur le terrain : 1 but encaissé toutes les 88 minutes en moyenne.



CoupDur. 🚑 pic.twitter.com/OP4GdvdI1a



Privé de compétition pendant trois mois durant la première partie de la saison, Aymeric Laporte se retrouve de nouveau à l’infirmerie et pour un bon moment. L’arrière basque s’est blessé mercredi soir lors du match de Ligue des Champions de son équipe de Manchester City contre le Real Madrid. Sa sortie en pleurs ne laissait aucun doute sur la gravité du coup pris.En conférence de presse, ce vendredi, Pep Guardiola a indiqué qu’il sera arrêté pendant une période d’un mois.Tout en communiquant la mauvaise nouvelle aux journalistes,: « J'imagine que c'est difficile et qu’il faut travailler très dur pour revenir, a-t-il confié. La vie n'est pas facile, mais dans le monde, les personnes qui survivent sont celles qui savent faire face aux mauvaises épreuves. C’est comme ça. Il faut l’accepter et travailler d’arrache-pied pour revenir le plus tôt possible. »Laporte va devoir manquer plusieurs matchs importants de son équipe, à commencer par celui du week-end en finale de la League Cup face à Aston Villa. L’ex-joueur de l’Athletic Bilbao ratera également la seconde manche du duel contre le Real, prévue à domicile le 17 mars prochain. Enfin, en championnat, les Sky Blues devront composer sans lui à l’occasion des oppositions contre Manchester City et Chelsea. La saison écoulée, Laporte avait le 2e temps de jeu le plus important de l’effectif de City derrière le gardien Ederson.