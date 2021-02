Manchester City retrouve mercredi la Ligue des Champions avec une opposition face à Moenchengladbach. Les Eastlands renouent avec les matches à élimination directe, six mois après leur sortie de route inattendue contre l’OL. A l’époque, et lors d’un duel disputé sur une seule rencontre, De Bruyne et ses coéquipiers ont manqué à leur tâche, s’inclinant sur le score de 3 buts à 1.

« Cette fois, on va essayer de gagner »



Depuis cette soirée maudite, les Sky Blues se sont refait une belle santé, alignant notamment une série de 17 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Mais, malgré cela, l’échec face aux Gones reste présent dans leur esprit. Pep Guardiola l’a reconnu à demi-mot ce mardi en conférence de presse : « On a mieux joué qu’eux, on a perdu mais on a mieux joué », a-t-il déclaré.



Le technicien catalan s’est ensuite projeté vers le match face aux Allemands : « On va essayer de mieux jouer et gagner le match cette fois-ci. Nous allons essayer de jouer ça comme nous avons joué les derniers matches, rien de spécial, essayer de gagner et obtenir un bon résultat puis affronter West Ham. C’est le même processus à chaque fois, pensez au match suivant. Une étape et un match à la fois ».



La Ligue des Champions est la seule épreuve que Guardiola n’a pas encore réussi à remporter depuis qu’il est à City. A la question, si c’était une compétition spéciale et qui nécessite une concentration particulière, il a répondu : « En ce moment, non. C’est juste un match de football, nous changeons beaucoup de compétitions, nous avons joué il y a à peine deux jours puis on a fait un déplacement et on va rejouer de nouveau. Nous allons parler un peu de l’adversaire et faire notre match, c’est tout ».