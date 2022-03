Man City - Guardiola : "Le football est imprévisible"

"Nous essaierons de faire de notre mieux en équipe pour gagner le match"

Nous n'avons pas beaucoup, beaucoup de joueurs - nous n'en avons que 14 disponibles

Ruben Dias et Nathan Ake

Joao Cancelo



Bien sûr, nous avons eu un résultat incroyable au match aller et c'est 5-0, mais rien n'est fait, le football est imprévisible.

Il peut y avoir des cartons rouges, la qualité de l'opposition... On choisira le plus possible une équipe de haut niveau. Nous essaierons de faire de notre mieux en équipe pour gagner le match", a clamé l'entraîneur de Manchester City. Il a également exigé une concentration maximale de la part de ses joueurs. "Fais ce que tu peux. Essaye. Je ne demande pas de performer comme nous l'avons fait contre United par exemple en seconde période. Le football n'est pas comme ça - mais essaye - c'est tout."



Est-ce l'effectif limité à sa disposition qui a rendu Pep Guardiola si méfiant ? Lors du 8ème de finale aller de Ligue des Champions face au Sporting, Manchester City n'avait pas eu trop de mal a dérouler son football en allant s'imposer 5-0 au Portugal. Le coach adverse, Rúben Amorim, avait même avoué après la rencontre ne pas être parvenu "Pour autant, à la veille du 8ème de finale retour qui aura lieu mercredi soir sur la pelouse de l'Etihad Stadium (21 heures), Guardiola ne disposera que de 14 joueurs disponibles comme il l'a affirmé en conférence de presse.a-t-il indiqué.sont forfaits pour blessures, Kyle Walker est suspendu, tandis queest lui malade. C'est donc surtout sur le plan défensif que les Citizens seront dégarnis. Avec seulement 3 défenseurs, Guardiola n'a pas exclu d'aller se servir dans l'équipe réserve afin de constituer son groupe.Quant au match en lui-même, le natif de Santpedor n'a pas crié victoire trop vite, malgré le carton infligé par ses troupes au Sporting à l'aller. "