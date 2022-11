Man City : Guardiola fait une annonce

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Manchester City devra se passer des services d'Erling Haaland pour le 6e et ultime match de cette phase de poules, mercredi, face au FC Séville. Présent en conférence de presse de veille de match, Pep Guardiola a confirmé l'absence de son artilleur norvégien.

Guardiola ne prend aucun risque avec Haaland

"Non, demain il n'est pas disponible. Il se sent mieux. Comparé à samedi, dimanche, lundi, chaque jour il se sent mieux. Il n'est toujours pas à 100%, nous ne voulons pas prendre de risque. Nous espérons l'avoir contre Fulham (le 5 novembre, ndlr)", a expliqué le technicien espagnol.

Après un début de saison impressionnant sur le plan statistique, Erling Haaland doit faire face à quelques pépins physiques. L'ancien goleador du Borussia Dortmund souffre de lésions ligamentaires. Son absence intervient dans une période où City peut se permettre d'effectuer une certaine rotation, puisqu'outre la qualification, le champion d'Angleterre a aussi l'assurance de finir premier de son groupe.