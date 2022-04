Sobre et respectueux, Pep Guardiola s’est exprimé à l’occasion de la conférence de presse d’avant-match tenue à la veille de la première demi-finale aller de Ligue des champions. Son Manchester City défiera à domicile le Real Madrid, mardi soir à Etihad Stadium. Le coup d’envoi est prévu à 21 heures.



« On dit que le Real a de la chance (référence au quart retour face à Chelsea, ndlr), mais ce n’est pas vrai. Ils affichent un niveau élevé à tous les niveaux », a jugé lundi le manager des Cityzens. « Ils savent jouer dans la difficulté. On va essayer de s’en inspirer et de réaliser un bon match pour le répéter au Bernabeu et atteindre la finale ».

Un bilan brillant contre le club aux 13 C1

En sa qualité d’entraîneur, Pep Guadiola a affronté le Real Madrid à dix-neuf reprises pour onze victoires, quatre défaites et autant de nuls. La dernière fois remonte au 13 décembre 2008 en Liga (2-0) quand il dirigeait le FC Barcelone..



Avec le Barça dans la peau, les journalistes ont tenté de savoir si la perspective d’éliminer le Real motivait particulièrement le technicien de 51 ans : « Je vais essayer de faire un bon match pour tenter d'arriver au retour dans de bonnes conditions. »