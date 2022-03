Man City : Guardiola calme les ardeurs de ceux qui le voient déjà en finale

Pour du spectacle, il ne fallait pas regarder du côté de l'Etihad Stadium, mercredi soir en 8ème de finale retour de la Ligue des Champions. Victorieux face au Sporting lors de la première manche disputée au Portugal (0-5), Manchester City s'est contenté d'un nul sans trop de saveur pour la deuxième opposition (0-0). Avec un onze remanié par Pep Guardiola, et les présences de Egan-Riley, Fernandinho ou encore Gundogan sur le terrain par rapport au match aller, Manchester City n'a vraiment pas eu à forcer son talent collectif afin de continuer sa route dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Avant le tirage au sort des quarts de finale, prévu le vendredi 18 mars prochain, beaucoup imaginent le club anglais de nouveau en finale.

"Ce sera difficile" pour les adversaires et pour City

La saison passée, la formation de Pep Guardiola s'était inclinée à Porto face au Chelsea de Thomas Tuchel (0-1). Alors, avant de penser à une éventuelle présence sur la pelouse du Stade de France, le 28 mai prochain, le natif de Santpedor a tenu à calmer quelques ardeurs, en conférence de presse. "Ce qui s'est passé avant... l'année dernière est l'année dernière. Le fait que nous ayons atteint la finale ne nous garantit pas que nous l'atteindrons cette saison. Nous verrons le tirage au sort. Nous sommes heureux d'être là. C'est la chose la plus importante et nous verrons comment nous y arriverons et bien sûr, ce sera difficile pour nous de les affronter tous, mais pour eux aussi. Nous allons nous comporter et jouer comme nous le faisons et oui, nous allons essayer", a-t-il expliqué en conférence de presse. Leader de la Premier League avec 6 points d'avance sur Liverpool, qui compte un match en moins, Manchester City se déplacera sur la pelouse de Crystal Palace, lundi (21 heures).