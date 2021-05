Mahrez tance Neymar et Mbappé

Héroïque en demi-finale de Ligue des Champions, Riyad Mahrez a privé le Paris Saint-Germain d’une deuxième finale consécutive. Buteur au Parc des Princes au match l’aller, le natif de Sarcelles avait scellé la qualification des Cityzens en finale en inscrivant un doublé victorieux à l’Etihad Stadium.

Quelques jours après sa magnifique performance, Mahrez est revenu sur son match. "Pep nous a vraiment imprégnés de cette agressivité à la perte de balle (…) Moi, je ne défends pas très bien, mais je le fais pour aider mes coéquipiers. Au très très haut niveau, si tu ne défends pas, tu peux pénaliser ton équipe" , explique l’Algérien dans les colonnes de L’Equipe.

Mahrez : « Difficile si tout le monde ne défend pas »

Selon lui, le manque d’effort défensif des attaquants parisiens à été préjudiciable pour le PSG. « Quand tu es Ronaldo, Messi, Neymar ou Mbappé, et que tu as des qualités tellement extraordinaires, peut-être que tu peux faire abstraction de certaines tâches défensives.

Mais à l’arrivée, quand on regarde Paris, on se dit que c’est difficile de remporter la Ligue des champions si tout le monde ne défend pas, ajoute l’ailier. Pourtant, j’ai vu Neymar beaucoup défendre, Mbappé aussi au match aller… Je pense qu’on a été un peu meilleurs que les Parisiens dans l’ensemble. On ne s’est pas qualifiés simplement parce que deux joueurs auraient moins défendu. »