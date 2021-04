Mahrez, le coup (franc) de génie / Ligue des Champions (demi-finales)

Entre Riyad Mahrez et les coups francs, l'histoire d'amour continue. Mercredi, en demi-finale aller de la Ligue des Champions, l'international algérien a crucifié le PSG d'une frappe de génie (71e). Parfaitement dosée, la caresse du Fennec a percé le mur entre Presnel Kimpembe et Leandro Paredes, victimes d'une coupable bougeotte, pour venir tromper Keylor Navas après un rebond fatal. Un remake du coup franc dans le temps additionnel face au Nigeria (2-1), qui avait qualifié l'Algérie pour la finale de la CAN 2019. Le natif de Sarcelles avait ensuite conduit son pays à un titre historique face au Sénégal (1-0), et atteint le statut de héros national aux yeux d'un pays qui attendait ce sacre depuis 1990. Le prochain trophée à aller chercher, cette si convoitée Coupe aux grandes oreilles, est aussi attendu avec impatience par les Citizens et leurs supporters.



20 - Riyad Mahrez has been directly involved in 20 goals in just 26 starts in the UEFA Champions League (8 goals, 12 assists). Squeezed. #UCL

— OptaJoe (@OptaJoe) April 28, 2021

L'histoire ne dit pas si Riyad Mahrez sera encore au rendez-vous, mais en attendant le champion d'Afrique a rejoint à 30 ans un cercle très fermé : celui des Algériens à avoir joué une demi-finale de Ligue des Champions. Seuls Rabah Madjer et Ali Benarbia avaient connu tel honneur jusqu'alors, mais aucun d'entre eux n'y était allé de son but. C'est dire si la performance de l'ancien de Leicester est exceptionnelle. « Il a très bien joué, comme il le fait ces derniers mois, a salué son entraîneur Pep Guardiola. Il a été très agressif en première période. C'est quelqu'un qui ne ressent pas la pression au plus haut niveau. » Le PSG l'a appris à ses dépens ce mercredi soir au Parc des Princes.