Lyon va supporter Nicosie face à l'Ajax

Le plateau de la Ligue des champions se dessine. Aux équipes qualifiées de longue date, se sont en effet ajoutées, mardi soir, trois formations ayant validé leurs tickets pour la plus prestigieuse des compétitions européennes grâce aux barrages: l'Olympiacos, qui a dominé Krasnodar (4-0, 2-1), l’Etoile Rouge de Belgrade, qui est venue à bout des Young Boys de Berne (2-2, 1-1), et le Dinamo Zagreb, tombeur de Rosenborg (2-0, 1-1).

Il reste trois billets à distribuer, Bruges, le Slavia Prague et l’Ajax Amsterdam tenant la corde après leurs bons résultats à l’aller avec une victoire 1-0 pour les deux premiers cités, à Linz et Cluj, et un match nul 0-0 à Nicosie pour le demi-finaliste de la dernière édition.

Le PSG n'est pas à l'abri

L’Olympique Lyonnais, qualifié directement pour la phase de groupes grâce à la victoire de Chelsea en Ligue Europa, suivra sans nul doute avec attention le résultat des Néerlandais. Le chapeau dont les Gones hériteront en vue du tirage au sort en dépend. En cas d’exploit de l’Apoel Nicosie, l’OL sera en effet versé dans le chapeau 2. Dans le cas contraire, les Lyonnais devront se contenter du chapeau 3 avec la perspective d’un tirage au sort forcément compliqué. Le Lokomotiv Moscou, en balance entre les chapeaux 3 et 4, attend également d’être fixé.

Malgré sa présence dans le chapeau 1, le PSG n’est pas à l’abri d’un tirage compliqué. Un an après être tombé sur Liverpool et Naples, le club de la capitale peut en effet enchaîner avec le Real Madrid et l’Inter Milan. Lille, qui sera placé dans le chapeau 4, peut quant à lui s’attendre à du très lourd.