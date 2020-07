Après un match de reprise peu convaincant contre les Glasgow Rangers, l'Olympique Lyonnais a décroché son premier succès de cette pré-saison en s'imposant contre l'autre club historique du football écossais, le Celtic. Les Gones ont signé une victoire 2-1 grâce à des buts de Moussa Dembélé et Memphis Depay. Un petit aboutissement pour ce dernier, qui a passé les 6 premiers mois de l'année à récupérer d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche. "Je travaille beaucoup pour la Ligue des champions"

De la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG au huitième de finale retour de Ligue des champions à Turin, le Néerlandais a les grandes échéances du club en tête. « J'ai joué mon premier match il y a trois semaines, je travaille dur. Au départ, je visais l'Euro mais il a été annulé. Désormais, je travaille beaucoup pour les play-offs (la phase finale de la Ligue des champions) », a-t-il expliqué dans des propos repris par L’Équipe. « Je suis très fatiguét. Après 6 mois sans jouer j'ai besoin de jouer des matches pour revenir en forme. On a bien rebondi par rapport à notre défaite (contre les Glasgow Rangers 0-2), on a gagné mais on sait qu'on doit encore faire mieux. »