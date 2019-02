Lyon maintient le suspense

On s’attendait à beaucoup de choses entre Lyon et le Barça, mais pas forcément à ça. Ces deux équipes qui, chacune à leur niveau, portent toujours leur jeu vers l’offensive, n’ont pas inscrit le moindre but mardi soir au Groupama Stadium. Et si l’OL ne tablait sans doute pas là-dessus, c’est une opération loin d’être répugnante, au final, pour Bruno Genesio et ses hommes. Les Catalans restent bien sûr largement favoris, mais en vue du retour dans trois semaines au Camp Nou, c’est déjà une belle victoire que de garder de vraies chances de qualifications.

Anthony Lopes continue de prouver, semaine après semaine, son statut qui fait désormais de lui l’un des meilleurs gardiens d’Europe. Il a sorti quatre arrêts déterminants qui permettent justement à l’OL de poursuivre son doux rêve. Rappelons que Nabil Fekir était suspendu, et qu’il sera donc présent au match retour. Dans l’absolu, dans une telle configuration, mieux vaut l’avoir à disposition sur une rencontre décisive à l’extérieur, où il y aura forcément des espaces pour l’OL. Oui, les Lyonnais ont trois semaines pour rêver…

Dubois: "On a les qualités pour faire quelque chose là-bas"

Lyon s’est procuré les deux premières occasions franches lors des 10 premières minutes, par Houssem Aouar (5e) puis surtout Martin Terrier qui a fracassé la transversale d’un tir lointain (9e). Ensuite, on a donc eu droit au festival Anthony Lopes, devant Ousmane Dembélé (19e), Lionel Messi (65e), Philippe Coutinho (76e) et Sergio Busquets (86e). Luis Suarez a aussi semé un vent de panique à trois reprises en seconde période (63e, 70e, 87e), mais l’OL a tenu tant bien que mal. Depuis l’instauration des huitièmes de finale en 2004 et la participation quasiment constante du Barça, jamais les Blaugranas n’ont commencé par un 0-0 à l’aller.

“En première période, on aurait pu faire mieux, résume Léo Dubois sur RMC Sport. Je pense qu’on a fait notre match. L’important, c’était de ne pas prendre de but. On garde toutes nos chances, c’est un bon résultat. Ça va être compliqué, mais on croit en nous. On a plutôt bien géré, même s’ils ont eu des occasions. Il va falloir se concentrer sur le match dans trois semaines. Il faudra provoquer notre chance et notre destin. On a les qualités pour faire quelque chose là-bas.” Espérons un scénario différent de 2009, où Lyon avait encaissé un 5-2 après un 1-1 à l’aller à Gerland.