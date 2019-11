Lyon : Le rendement catastrophique de Rudi Garcia en Ligue des champions

0.85 - Rudi Garcia affiche 0.85 point par match en Ligue des Champions, soit la moyenne la plus faible dans l’histoire de la compétition pour un entraîneur à minimum 20 matches. Oups. pic.twitter.com/2sQxYMMKjq

— OptaJean (@OptaJean) 27 novembre 2019

Si cette défaite ne fait pas les affaires de l'OL, elle ne soigne pas non plus le bilan personnel désastreux de son coach, Rudi Garcia, en C1.soit le plus faible ratio de l'histoire de la compétition pour un entraîneur ayant disputé au moins 20 rencontres dans l'exercice. Il a pris part à 12 matchs avec Lille (2 victoires, 2 nuls, 8 défaites), 12 avec la Roma (2 V, 5 N, 5 D) et maintenant trois avec Lyon (1 V, 2 D).Son bilan a tout intérêt à évoluer après le dernier match de poule qui opposera l'OL à Leipzig, au Groupama Stadium, le 10 décembre.doivent s'imposer contre le club allemand pour rallier les huitièmes de finales de la C1. Un match nul peut aussi suffire, à condition que Benfica l'emporte à domicile devant le Zenith.