Lyon et Garcia tiennent leur match référence

La revanche de Garcia

1 - Lyon a remporté son 1er match en compétition européenne contre la Juventus, lui qui restait sur 3 défaites et 1 nul face aux Transalpins. Exploit.#OLJuve pic.twitter.com/MRHWBoUnyv

Lyon peut rêver des quarts

« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. » Cette citation de Mark Twain résume finalement assez bien la performance des Gones mercredi en Ligue des Champions. Au Groupama Stadium, opposés à la Vieille Dame, un des favoris de la compétition, les Lyonnais l’ont presque logiquement emporté en 8eme de finale aller (1-0) et signent un nouvel exploit sur la scène européenne. Mieux, ils tiennent là un match référence depuis l’arrivée de Rudi Garcia à la tête du club rhodanien.Souvent moqué pour son incapacité à gagner les gros matchs, et notamment depuis sa période marseillaise, l’entraîneur lyonnais a fait des choix forts, en décidant notamment d’aligner un 3-4-3 peu habituel ou encore en alignant à nouveau Bruno Guimarães, arrivé récemment. Au final, la victoire de Lyon lui a donné raison et Garcia a logiquement pu savourer ce succès, pas loin d’être inattendu, comme il se doit et prendre sa revanche sur ses détracteurs.« Il y a deux périodes différentes. Il y a une très belle première période de notre part. On a très bien défendu, on a respecté le plan de jeu à la lettre et hormis deux centres de Cristiano Ronaldo, très dangereux, on n’a pas souffert, analysait-il, au micro de RMC Sport. Par contre, en deuxième période, on a beaucoup moins existé avec le ballon et quand ils ont fait entrer un quatrième attaquant, ça a été compliqué. (…) Les garçons ont su se mettre au niveau de l’événement. »Avec ce court mais précieux succès acquis sur ses terres, Lyon peut donc espérer continuer son aventure européenne, mais devra faire un match tout aussi complet au retour, le 17 mars prochain, à l’Allianz Stadium de Turin. « On a fait un très bon match, mais il y en a un deuxième. Il ne faut pas s’enflammer, rien n’est fait », résumait d’ailleurs parfaitement Houssem Aouar, à l’issue de la rencontre. En effet, face à une adversité probablement accrue, le numéro 8 lyonnais et ses coéquipiers devront sans doute livrer un nouveau match référence pour valider le premier. Alors, réponse dans trois semaines !