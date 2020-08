Lyon : De retour, Depay donne rendez-vous contre la Juventus

Depay a la Juve en ligne de mire

Pour son grand retour après sa rupture des ligaments croisés, Memphis Depay rêvait sans doute d'un titre et d'une qualification en Ligue Europa pour les siens. Malheureusement pour lui, le Paris Saint-Germain a fini par s'en sortir aux tirs au but (6-5) pour cette dernière édition de la Coupe de la Ligue. «Tout d’abord, je veux remercier tous ceux qui ont participé à mon rétablissement, je me suis blessé en décembre et je peux dire que je suis revenu plus fort, ainsi déclaré le Néerlandais qui a ensuite remercié ceux qui lui ont adressé des messages de soutien. Les personnes qui m'ont rendu visite à Rome savent que je les garde dans mon cœur !Je vous apprécie tous ! »Une fois la déception de vendredi soir passée, Depay s'est ensuite exprimé sur la suite de la saison de Lyon, dans un message publié sur ses réseaux sociaux. «Je vous aime tous », a enchaîné le numéro 11 lyonnais. Désormais, place à un peu de repos avant de préparer au mieux le dernier rendez-vous de la saison des siens : la Ligue des Champions. En effet, après la victoire à l'aller (1-0), Lyon va devoir s'employer face à la Juventus Turin, le 7 août en 8eme de finale retour, pour rejoindre le Final 8 de la compétition à Lisbonne.