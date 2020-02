Lyon - Aulas : « L’OL mériterait de battre la Juve »

Depuis 2010, l’Olympique Lyonnais n’est plus parvenu à atteindre le stade des quarts de finale de la Ligue des Champions. Serait-ce pour cette année ? La mission s’annonce compliquée car les Gones vont devoir écarter la Juventus Turin. Mais l’optimisme est de mise. Et ce, que ça soit au sein de l’équipe, du staff technique ou de la direction. Jean-Michel Aulas s’est même montré assez confiant à quelques heures de ce grand rendez-vous.



Dans une interview accordée au Figaro, l’homme fort du club a indiqué que les ingrédients sont réunis pour réussir une belle performance et faire mieux que face à Barcelone l’année dernière. « Ce match arrive à un moment stratégique pour nous. On est dans le cycle de montée en puissance et on a besoin de faire un exploit pour légitimer tout ce qu’on a fait, a-t-il confié. Quand j’ai imaginé investir autant dans l’OL et de construire quelque chose qui deviendrait à moyen et long terme inéluctable sur le plan des résultats, j’aurais pu rêver de cette semaine-là. Elle arrive peut-être un an trop tôt, mais j’aime bien gagner un an dans mon programme. Rêver, ce n’est pas maudit, encore moins blasphémer. C’est le sport. Ces matchs arrivent à point nommé, peut-être pas sur le plan sportif car on a eu énormément de blessures qui nous ont pénalisés, mais comme on est en bonne situation économique, on a pu, peut-être, compenser les blessures. On mériterait de les battre et de se qualifier ».

Pour Aulas, l’OL est « un petit Ajax »



Durant la phase de poules, l’OL a peiné pour se qualifier, ne remportant que deux des six matches qu’il a joués. Les Rhodaniens n’ont donc pas vraiment de match référence sur la scène continentale cette année. Mais, pour Aulas, ce n’est pas vraiment un problème. « On a fait tout ce qu’il fallait pour qu’ils aient le sentiment de pouvoir se sublimer, a-t-il tonné. Quand j’ai vu Leipzig faire ce match fantastique contre Tottenham, ou Dortmund face au PSG, même l’Ajax éliminer la Juventus l’an dernier… C’est prétentieux ce que je vais dire, ce sera pointé du doigt, mais Lyon est un petit Ajax. Avec moins de résultats qu’on voudrait en Ligue 1, mais l’OL a ce qu’il faut pour créer un exploit fantastique ». Et si échec il y a en dépit de toute cette farouche volonté de bien faire ? « Si on ne le faisait pas, ça ne remettrait pas en cause tout ce qu’on a fait, car les fondations sont solides, tout est programmé et arrive à maturité », a répondu JMA.



Enfin, Aulas a assuré qu’il a beaucoup d’estime pour la Juventus, en raison de tout ce que ce club représente et de son très riche palmarès. « Bien sûr qu’elle me fait peur. Elle m’enchante et me fait peur. Je suis un admirateur de Ronaldo, de Pjanic, de Matuidi, j’aime beaucoup Rabiot (…) On admire ce que fait Agnelli avec la Juve et ses joueurs, mais ça n’aura que plus de reflet pour nous si on arrive à les accrocher. » Si Lyon réussit son pari, il serait le tout premier club français à éliminer la Vieille Dame dans une double confrontation directe de Coupe d'Europe.