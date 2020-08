Luis Muriel, héros inattendu de l’Atalanta

Muriel et Zapata, les artificiers



Luis Muriel vit sa meilleure saison

Adversaire du Paris-SG en quart de finale de la Ligue des Champions, mercredi soir à Lisbonne (coup d’envoi à 21 heures), l’Atalanta Bergame ne fait pas figure de monstre européen, loin de là. Mais s’il est présent dans le Top 8 final de cette C1 2019-2020 si particulière, ce n’est pas par hasard. Le club italien possède en effet des éléments très dangereux. Sur les flancs, au milieu de terrain et dans le domaine offensif, notamment. Si Josip Ilicic, auteur d’un quadruplé en huitième de finale retour contre Valence (4-3), sera finalement absent, Gian Piero Gasperini a encore du beau monde devant.Le capitaine et numéro 10 Papu Gomez sera fidèle au rendez-vous pour orienter le jeu des Lombards. Et en attaque, l’entraîneur italien pourra compter sur Duvan Zapata et Luis Muriel. Si Ilicic a inscrit 15 buts en Serie A, les deux Colombiens ont fait chacun trembler les filets du championnat d’Italie à 18 reprises. Les meilleurs artificiers transalpins 2019-2020 derrière Ciro Immobile (36), Cristiano Ronaldo (31), Romelu Lukaku (23) et Francesco Caputo (21). Du lourd.

Muriel s’est notamment illustré en plantant un triplé et quatre doublés alors qu’il n’a débuté que 10 rencontres de Serie A contre 25 à son compatriote. Entré en jeu 24 fois, l’attaquant de 29 ans possède des stats affolantes et s’est mué en héros inattendu. Le « Supersub » de l’Atalanta devra être surveillé comme le lait sur le feu par la défense parisienne car le Colombien est capable de tout. Très complet et adroit, l’ancien de la Fiorentina, Séville, la Sampdoria Gênes et l’Udinese, vit sa meilleure saison. Sous les ordres de Gasperini, il resplendit, même s’il ne démarre pas souvent, ce qui devrait encore être le cas mercredi au Portugal.



Ce statut semble pourtant convenir à celui qui avait fait parler de lui aussi à la mi-juillet après s’être blessé lors d’un accident domestique. Les versions avaient différé : il avait glissé sous sa douche ou chuté au bord d’une piscine. Peu importe, depuis, Luis Muriel (1 but en 5 apparitions en C1 cette saison) est bien rétabli et compte bien faire des misères au PSG pour accéder au dernier carré de la Ligue des champions. Qu’il apparaisse dès la première minute de jeu ou en seconde période, voire en prolongation…